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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 09:29 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外亚洲货币盘初表现坚挺

0108GMT

* 美元/坡元盘初收复1.26,较纽约收盘涨逾50个点子

* 美元/韩元仍远离1,150,但韩股综合股价指数跌2.1%

* 美元/台币重回30.00上方,美元/菲律宾披索高于42.00

* MSCI明晟除日本外亚股跌1.3%,因亚洲市场看法悲观

* 亚洲市场全面规避风险.(完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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