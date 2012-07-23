〔路透专访〕当前谷物价格大涨令人担忧,但并非粮食危机--FAO

* 美国玉米价格在五周内大涨55%,并推动其他谷物价格上涨

* 目前的价格涨势尚未构成粮食危机

* 联合国食品价格指数7月料将反弹

路透米兰7月20日电---联合国粮农组织(FAO)表示,目前全球市场尚未面临2007/2008年那样的粮食危机,不过美国严重乾旱导致的谷物价格飙升令人忧虑.2007/2008年时,食粮价格大涨在部分贫穷国家引发骚乱.

美国玉米价格在五周内大涨超过55%,因作物继续经受美国中西部地区自1956年以来最严重旱情的打击,这引发对食粮短缺的担忧,并且旱情在短期内尚无缓解的迹象.

FAO高级经济学家兼粮食专家Abdolreza Abbassian指出,稻米供应充足与小麦供给改善,意味着粮食供应形势并不像四五年前那么严峻.

偏高的原油和燃料价格、生物燃料的更广泛使用、恶劣天气以及谷物期货市场大涨等因素在2007/2008年共同推高食品价格,在埃及、喀麦隆和海地等国引发暴力抗议活动.

"目前的形势十分严峻,需要密切关注,但称之为粮食危机还为时过早."Abbassian表示,"稻米的生产或供应面没有任何问题.这对于全球数以百万计人民的食品安全非常重要."

2011年主食品价格升至纪录高位,是导致中东与北非地区爆发阿拉伯之春运动,以及世界其他地区发生"面包暴动"的重要原因之一.

Armstrong Investment Managers的跨资产经理Patrick Armstrong表示,对使用玉米生产生物燃料的需求降低,也缓和了谷物价格的涨势.

"上次我们在2008年看到玉米价格飙升时,油价也反弹至纪录高点,使得生产玉米乙醇有利可图.如果玉米价格继续攀升,而原油价格维持在每桶100美元下方,就没有必要在混合汽油所需的10%玉米乙醇之外,增加玉米乙醇的供应量了."Armstrong说.

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"忧虑之源"

"我们有两个理由担忧."Abbassian说."首先,粮食价格已经开始上涨;其次,至少现在看来价格涨势还没有缓和迹象,特别是玉米、大豆和小麦."他接受路透电话专访时称.

FAO在周五发布的价格更新中指出,玉米和小麦出口价格在7月前三周内较6月同期跳涨约20%.

Abbassian称,这可能导致国际食品价格继连续三个月下跌后,在7月反弹.FAO定于8月9日更新世界食品价格指数.

他说,当前谷物价格大涨,加之美元升值和许多西方国家经济滑坡导致消费需求低迷,可能对发展中经济体带来严重打击,因为有不少发展中国家进口谷物,并出口其他大宗商品.(完)