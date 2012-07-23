〔路透调查〕加拿大初级交易商预计央行下次升息在2013年第三季

路透多伦多7月20日电---路透调查显示,加拿大初级交易商大多预计该国央行将维持当前利率水准到2013年中期,甚至更晚,即便央行总裁卡尼本周明确表示过仍在考虑加息的可能.

路透周五对初级交易商进行的调查显示,预估中值为2013年第三季料加息25个基点.无人预计降息.

Laurentian Bank Securities首席分析师Carlos Leitao称:"我们认为央行倾向于紧缩,所以下步应该是上调,至于时间被推后,是因为欧洲金融市场持续动荡,以及美国经济明显放缓."

此次调查涵盖了加拿大12家初级交易商中的11家.未能立即联系到美银美林置评.

此次调查是在周五加拿大公布6月通胀数据后进行的.数据显示,加拿大6月通胀率从5月触及的两年低点攀升,但仍低于市场预期.

加拿大央行本周稍早维持利率不变的决定,以及卡尼随后主持的新闻发布会,对交易商对下次利率行动的时间预期没有太大影响.

仅一家初级交易商改变看法,对加息时间的预期又推后一个季度.

上周进行的覆盖面更广的路透调查显示,加息时间预估中值为2013年第二季,此次仅针对初级交易商的调查预估中值为第三季.

此次调查还显示,八家初级交易商预期加拿大央行明年将恢复升息,两家预计要等到2014年.

预估中值显示,加拿大央行指标利率到今年年底都将维持在1%,2013年底料将升到1.50%.

仅一家初级交易商预计今年升息.(完)