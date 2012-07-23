《交易视点》中国城投债发行人短期流动性风险不大--中金

路透北京7月23日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，2011年年报总体显示城投债发行人短期流动性依然保持良好，短期偿债风险不大。但企业发行债券替换贷款意愿增强，供给压力阶段性上升，可能推动利差从历史偏低水平回升。

进一步看，中低评级由于供给压力和基本面风险都更大，调整风险要高于高等级。对于高等级债维持哑铃形配置的建议，高收益债可以优先选择城投，但久期建议控制在3年以内。

**城投债发行人短期流动性风险不大**

目前大部分城投债发行人都已披露2011年年报，我们对其内外部现金流和流动性状况进行了简单更新。总体来看，城投发行人短期流动性依然保持良好，短期偿债风险不大。

首先，在银监会收紧融资平台贷款的背景下，仍有一半左右的发行人贷款总量净增加，贷款筹资现金流为正。考虑发行债券后，则有60%以上的发行人获得了新增外部融资。行政级别越高，外部融资能力越强，县级市的外部融资形势相对严峻。

第二，债务融资增量甚至存量下降的情况下，发行人通过调整内部现金流，有效地保证了流动性的充足。

第三，随着长债的逐步到期，短期债务略有上升，但货币资金对短期债务的覆盖比率仍然保持在100%以上，区及开发区类发行人总体情况相对弱一些。

总结来看，在政府主导下，城投债发行人内部现金流的调整空间大（增加政府资金拨付或者压缩投资），反映到财务状况上流动性和偿债能力仍然良好，短期实际违约风险较小。

更长远深入的问题在于两个方面：一是外部融资是否会继续收紧和收紧的程度，二是政府是否有能力持续保持城投债发行人内部流动性的灵活性，但这些不影响我们对其短期信用风险不大的判断。

**阶段性供给释放推动信用利差回调**

近期信用债调整幅度超过利率产品，推动利差从历史偏低水平回升，主要与企业发行债券替换贷款意愿增强，供给压力阶段性上升有关。

除了发行人替换贷款意愿增强外，监管机构也在进一步加速扩大发债群体、加快审批速度。例如交易商协会即将放松城投公司短融中票注册，发改委也计划将发行人范围从百强县扩展到非百强县。

由于城投债发行的限制整体有所放松，未来城投债供给还会进一步增加。结构上，资质较好的发行人可能会从企业债逐步分流至短融中票，而企业债方面，行政级别较低、财政实力较弱地区的发行主体可能会更多，而绝对收益率也会高一些，体现出更强的高收益债特征。

城投债供给压力的提升会对信用债整体的供需关系产生负面影响，不过结构上主要还是容易对中低评级产生冲击。

而且伴随市场资产收益率的降低，理财产品吸引力弱化，需求结构中基金类投资者力量快速壮大的态势可能难以持续，而这类投资者也是消化城投等中低等级信用债的主力。下半年这部分需求增速可能逐步放缓，容易对中低评级产生负面影响。

总的来说，无论高等级还是低等级，我们仍然维持信用利差难以进一步收窄的判断，但中低评级由于供给压力和基本面风险都更大，调整风险要高于高等级。高等级债我们维持哑铃形配置的建议，高收益债可以优先选择城投，但久期建议控制在3年以内。

**新券配置建议**

上周新发短融主体评级呈现两极分化格局，AAA级发行人中，除葛洲坝外评分均可达到同评级平均水平，均可选择配置，中低评级中相对投资价值较突出的主要是AA粤温氏和AA-广二公。

AAA葛洲坝、AA+浙物产、AA九州通和AA-美都评级偏高，相对价值较弱，尤其九州通和美都风险相对较高，建议回避。上周新发中票中相对投资价值较突出的包括AA青交通和AA-有担保川港航。

新发城投企业债主体评分都只有5大档，其中鹤岗债和哈密国投债债项违约风险较低，尤其是鹤岗债相对价值资较好。非城投企业债甘公投债发行利率明显高于中票，相对价值较高。

新发公司债均为上交所可回购品种，投资级的申通债发行利率相比中票没有太大吸引力，主要是资质较好的稀缺性价值。西钢和亿利债AA的评级偏高，投资价值也较为一般。

**评级调整： 象屿中票评级低于企业债**

上周共有8次评级行动，其中只有象屿为负面调整，评级公司由鹏元更换为中诚信，主体评级由AA下调至AA-，我们将其评分下调一小档至4-，其余发行人相关债券均维持评分不变。(完)

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