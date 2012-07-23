版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 10:35 BJT

〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率为2.74%--业内人士

路透北京7月23日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的231亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为2.74%,投标倍数为1.3倍.

该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.231亿元的总规模中,宁波、安徽、湖北、四川、云南的额度分别为8、56、51、67及49亿元.

是次各省地方债将以2012年地方政府债券(五期)名称合并发行、合并托管上市交易.7月24日开始发行并计息,7月26日发行结束,7月30日起上市交易.

财政部今年此前代理发行的两期三年地方政府债,中标利率分别为2.76%和2.75%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐