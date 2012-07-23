〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率为2.74%--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京7月23日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的231亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为2.74%,投标倍数为1.3倍.
该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.231亿元的总规模中,宁波、安徽、湖北、四川、云南的额度分别为8、56、51、67及49亿元.
是次各省地方债将以2012年地方政府债券(五期)名称合并发行、合并托管上市交易.7月24日开始发行并计息,7月26日发行结束,7月30日起上市交易.
财政部今年此前代理发行的两期三年地方政府债,中标利率分别为2.76%和2.75%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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