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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 09:51 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下看1.5525,因美元攀升且亚股走势低迷

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* 由于亚洲股市走势低迷,此前一度升至1.5626的反弹已被证明十分短暂

* 周末鲜有正面消息传出,标普股指期货下滑0.43%

* 日线动能指标正在见顶,小时图指标呈中性

* 目标为上周低点以及7月涨势的61.8%回档位1.5520/25

* 参看相关技术图表,请点选:(link.reuters.com/hyn59s)(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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