版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 09:55 BJT

〔金属期市〕LME期铜获益于逢低买盘而持坚,但西班牙疑虑犹存

路透上海7月23日电---伦敦期铜周一获益于投资者逢低承接而持坚,此前期铜在上周五创下一个月来最大单日跌幅,因市场担心西班牙恐需要全面救助.

包括基本金属和股票等风险资产上周五重挫,西班牙负债沉重的瓦伦西亚地区要求政府提供金援,令该国避免全面主权纾困的努力复杂化.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐