西式快餐增加新加坡人患心脏疾病机率--研究

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透7月23日电---发表在《循环》（Circulation）杂志上的一项国际研究显示，即使是生活方式相对健康的新加坡人，如果经常吃汉堡、薯条和其他美式快餐，也会面临更高的患糖尿病的风险，死于心脏疾病的机率也会上升。但是吃面条或饺子等亚洲快餐却不存在这样的问题。
随着全球化的推进，美式快餐在东亚和东南亚盛行。该研究的对象是超过6万名拥有中国血统的新加坡人。
“很多文化欢迎（西方快餐），因为这是他们经济发展的一个标志，”该研究领头人、来自明尼苏达大学公共卫生学院的Andrew Odegaard表示。
“尽管从文化角度看这是件好事，但从健康角度看，可能要付出代价。”
研究对象在1990年代接受采访，随后接受了约10年的跟踪。研究开始时，受访者年龄在45-74岁之间。在研究进行的这段时间里，1,397人死于心脏疾病，2,252人患上了2型糖尿病。
研究人员发现，每周吃两次快餐或更多的人，患上糖尿病的机率比不吃或很少吃快餐的人高27%，死于心脏疾病的机率高56%。
受访者中每周吃四次或更多西式快餐的人有811名，他们死于心脏疾病的风险上升80%。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。