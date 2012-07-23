〔日本经济〕货币基础上升,因日本央行实施资产购买举措--央行总裁

路透东京7月23日电---日本央行总裁白川方明周一表示,日本的货币基础正在上升,预期会因日本央行的资产购买举措而继续攀升,回击了对日本央行没有向经济注入足够资金的批评.

白川方明在一议会委员会上表示,"即便与其他国家央行相比,日本央行一直在积极扩大货币基础,"并补充道,日本央行将继续推行强有力的货币宽松举措,直到能够实现1%的通胀目标.

日本央行2月时设定1%的通胀目标并放宽政策,随后在4月采取额外刺激举措,彰显央行实现这一目标及克服通缩的决心.(完)