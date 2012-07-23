〔日本经济〕货币基础上升,因日本央行实施资产购买举措--央行总裁

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京7月23日电---日本央行总裁白川方明周一表示,日本的货币基础正在上升,预期会因日本央行的资产购买举措而继续攀升,回击了对日本央行没有向经济注入足够资金的批评.
白川方明在一议会委员会上表示,"即便与其他国家央行相比,日本央行一直在积极扩大货币基础,"并补充道,日本央行将继续推行强有力的货币宽松举措,直到能够实现1%的通胀目标.
日本央行2月时设定1%的通胀目标并放宽政策,随后在4月采取额外刺激举措,彰显央行实现这一目标及克服通缩的决心.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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