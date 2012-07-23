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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 10:38 BJT

《汇市简讯》澳元和新西兰元兑日圆多仓出脱,引领日圆交叉盘走跌

0217GMT * 澳元/日圆今日可能引领日圆交叉盘走跌,因为市场出脱多仓 * 跌穿一目均衡转换线81.07后,下看81.00 * 亦跌穿一目均衡基准线80.81,80.68处有停止单支撑 * 一目均衡云区顶部79.81提供支撑 * 一旦市况稳定下来,日本投资者可能作为买家返场 * 新西兰元/日圆深跌入一目均衡云区,目前阻力位在62.72.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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