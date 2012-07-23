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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 10:45 BJT

《汇市简讯》技术分析暗示利差交易面临风险

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* 美元图型料突破周线阻力,风险厌恶情绪逼近

* 美元交叉盘走势普遍出现重大转折

* 欧元/澳元和澳元/日圆技术分析显示,投资者很可能解除利差交易

* 西班牙10年期公债收益率上涨,对汇市来说是个警惕信号 (完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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