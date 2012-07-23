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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 10:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆一路消化买盘下行至78.27,可能进一步走低

0228GMT * 美元/日圆随其他货币兑日圆一同下跌,下行至78.27沿途的买盘被消化干净 * 下方仍有买盘,但78.00下方料有一些停止单 * 并无有关日本央行询问汇率的传言,但汇市干预的可能性上升,日圆普遍受到追捧(完) --编译 郑茵;审校 徐文焰

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