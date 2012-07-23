中国军方批准组建海南省三沙警备区

上个月中国设立三沙市，下辖南中国海诸群岛及海域。三沙市常住居民不过几千人，大多数为渔民。中国在南中国海有多处军事驻防。

越南新闻社称，越南曾对中国的决定提出过抗议。该媒体援引一名高官一个月前的声明称，中方设置“三沙市”不合法，与越南领土有重叠。（完）