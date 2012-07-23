中国军方批准组建海南省三沙警备区

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月22日电---新华社周日报导，中国中央军委批准组建“中国人民解放军海南省三沙警备区”。此举可能进一步加剧该地区的紧张局势。
上个月中国设立三沙市，下辖南中国海诸群岛及海域。三沙市常住居民不过几千人，大多数为渔民。中国在南中国海有多处军事驻防。
报导称，三沙警备区主要负责“三沙市辖区国防动员，担负城市警备任务，支援地方抢险救灾，指挥民兵和预备役部队遂行军事行动任务等”。
越南新闻社称，越南曾对中国的决定提出过抗议。该媒体援引一名高官一个月前的声明称，中方设置“三沙市”不合法，与越南领土有重叠。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。