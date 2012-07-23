〔日本债市〕10年期公债收益率跌至九年低位,因担心西班牙需全面救助

路透东京7月23日电---10年期日本公债收益率(殖利率)周一触及九年低位,此前有关西班牙或需全面救助的担忧提振公债避险魅力.10年期美国公债收益率亦因此触到纪录低位. 10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下滑1个基点至0.730%,为2003年6月迄今最低.10年期日债期货2JGBv1涨16个跳动点,报144.62,为九年来最高水准.