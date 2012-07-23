版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 10:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元创下日内新低,股市持续下挫

0236GMT * 澳元/美元刚创下日内新低1.0309,仍不见反弹迹象 * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.0%,标准普尔500指数期货跌0.5% * 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货跌1.2%,现货金跌逾5.00美元 * 若澳元/美元跌落1.03,可能出现停损杀盘.(完) --编译 许娜;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐