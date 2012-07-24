《交易视点》中国货币条件偏紧仍可能推升利率产品收益率--中信证券

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月24日电---中信证券最新发布的利率市场周报认为，中国货币条件总体仍处于偏紧的状态，资金面偏紧导致本周利率产品收益率仍可能继续小幅上行,但上行空间已经不大。建议交易型机构可以择机介入中长期利率产品的波段操作，等待政策放松带来的机会。
而当前的国际粮价上涨对国内通胀的影响较小，中国7月份CPI同比下行至1.5%左右，三季度通胀会处于低位。
**国际粮价上涨对国内通胀的影响较小**
国际粮价上涨不改变CPI趋势。目前生猪存栏和母猪存栏量仍然不低，供给的充足弱化了饲料价格的上涨对猪肉价格的冲击。
从宏观面看，在货币增速和经济增长没有显着回升前，通胀水平缺乏大幅上行的基础。目前通缩的风险仍大于通胀的风险，我们维持7月份CPI同比下行至1.5%左右，三季度通胀处于低位的判断不变。
四季度CPI同比将出现小幅反弹，但反弹的力度主要取决于政策放松的力度。
**货币条件仍然偏紧**
6月份新增信贷规模和广义货币增速的回升有利于经济增长的企稳，但目前货币信贷增速仍然偏低，中长期贷款占比不高，实际利率也偏高。
总体货币条件仍处于偏紧的状态，使得经济增长很难在短期内显着的回升。
**市场研判和投资策略**
从目前情况看，7月份降准的概率下降，公开市场到期量进一步萎缩，央行进行大规模逆回购意愿不强，以及月末时点的到来都将使银行间市场资金面偏紧，7天回购利率很可能在本月内持续处于3.5%以上的水平，并将持续到8月初。
从对市场的影响来看，“紧货币”可谓是双刃剑：一方面，资金面偏紧在短期内导致收益率曲线平坦上移；但另一方面，货币政策放松偏慢，也意味着经济显着回升的可能性不大，这反过来又抑制了中长期利率的上行空间。
因此，我们认为，近期利率产品收益率仍将呈现震荡的走势。短期内收益率曲线可能继续呈现平坦化上移；而当准备金率实际下调后，利率产品收益率可能出现普降，在资金面持续宽松并伴随着信贷持续扩张后，随之而来的通胀上行/经济回升组合中，曲线才可能出现陡峭化上行的趋势。
在经历了上周的收益率上行后，利率产品收益率已经对资金面的偏紧和6月份的信贷扩张作出了一些反应。
资金面偏紧导致本周利率产品收益率仍可能继续小幅上行，但我们认为中长期利率产品收益率上行的空间已经不大，在资金面偏紧的状况下，我们建议交易型机构可以择机介入中长期利率产品的波段操作，等待政策放松带来的机会。(完)
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--整理 钟华; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。