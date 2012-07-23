(重发)〔东京汇市〕欧元兑日圆和澳元均大跌,投资者担心西班牙或需全面救助

(重发以补上遗漏段落)

* 欧元兑日圆触及近12年低位,兑澳元则跌至纪录低点

* 市场担心西班牙和希腊,令欧元承压

* 避险情绪再度抬头,美元和日圆受益

路透东京7月23日电---欧元兑日圆周一跌至近12年低点,兑澳元则触及纪录低位,投资者担心西班牙最终或需全面主权救助,令市场本周伊始便承压.

市场信心匮乏,西班牙公债收益率触及欧元问世以来最高,尽管欧元区财长周五批准高达1,000亿欧元贷款帮助西班牙重整银行业.[ID:nSB1679880]

欧元兑日圆EURJPY=R报94.77日圆,此前一度跌至94.74,是2000年11月以来最低.欧元兑美元EUR=触及25个月低点约1.2103美元,更加逼近约1.1876美元的2010年低点.

"避险情绪如此强烈,日圆和美元兑风险货币将保持升势,"三菱东京日联银行汇率分析师Teppei Ino表示."西班牙形势的影响尚未全部消化."

欧元兑澳元EURAUD=R达到历史低点约1.1671澳元,本月迄今已下跌逾5%.

亦令欧元承压的是,德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日未引述消息来源报导称,国际货币基金组织(IMF)可能不会参与任何为希腊额外融资的行动.

交易员称,周二汇丰中国制造业数据出炉前,对中国经济增长放缓的忧虑加剧市场低迷氛围.本周稍后还有美国和英国国内生产总值(GDP)公布,料显示经济疲软.

"欧元正在下滑,那些过去一周左右反弹的高风险资产本周或有部分将出现回落."苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示.

随着风险厌恶情绪再度升温,避险美元和日圆受到良好支撑.美元指数.DXY上涨0.3%至83.69,延续周五0.7%的涨势.

日圆兑美元JPY=上涨0.4%,美元/日圆最新报78.19,触及七周低点.

由于亚洲股市疲软,澳元/美元AUD=D4下跌0.6%至1.0310美元.尽管周五回落,澳元上周仍录得1.3%的稳健涨幅.澳元在上周四创下1.0445美元的两个半月高位,逼近4月底高点1.0470/75构成的强大阻力.

有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激措施和央行外汇储备分散化的传言,先前曾提振澳元,本周澳元的走势将取决于周三公布的消费者物价指数(CPI).

若通胀数据温和,将引发澳洲央行再度降息的臆测,从而使澳元涨势失去一些动能.

纽约 当日 今年来 2011年

0312GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2112 1.2156 -0.36 -6.43 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.16 78.45 -0.37 +1.59 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 94.68 95.35 -0.70 -4.91 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9911 0.9880 +0.31 +5.71 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5574 1.5619 -0.29 +0.25 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0151 1.0123 +0.28 -0.41 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0310 1.0372 -0.60 +0.83 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7932 0.7993 -0.76 +1.90 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.570 81.410 -1.03 +2.45 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.000 62.710 -1.13 +3.63 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.74 122.52 -0.64 +1.85 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2984 1.2971 +0.10 -1.08 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 洪曦/艾茂林/石冠兰/郑茵/兰秀娟/田建华/吴云凌/蔡美珍

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