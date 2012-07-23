《汇市简讯》新西兰元兑美元跌至盘中新低,未来料进一步下跌

0308GMT * 新西兰元/美元在亚洲盘跌至日内新低0.7927 * 澳元/新西兰元上涨约0.10% * 新西兰元/日圆跌1.2%;新西兰元/英镑下挫0.33%;新西兰元兑欧元跌0.50% * 考虑到近期升势,新西兰元未来下跌空间充裕 * 新西兰元若跌破0.7940,未来将在0.7860寻得下道技术支撑位.(完) --编译 洪曦;审校 张荻 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=