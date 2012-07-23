东盟呼吁克制与对话 但分歧犹存

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透金边/雅加达7月20日电---东南亚国家周五试图挽回颜面，呼吁在南中国海问题上保持克制与对话，但在缩小关于如何回应中国的巨大分歧上没有进展。
上周的东盟峰会辩论激烈，45年首次未能发布联合公报。会后东盟发表了关于南中国海问题的六条原则声明，但没有提到争端。
一些东盟成员国指责东盟轮值主席国柬埔寨支持中国。柬埔寨周五指责“两个国家”不同意柬埔寨最初提出的六条原则，导致东盟无法发布联合公报。
“柬埔寨一点错误都没有，”柬埔寨外长贺南洪(Hor Namhong)在记者会上称。
“为什么东盟外长会议无法在我提出的这六点上达成联合公报？为什么两个国家一直反对？可能存在针对柬埔寨的幕后计划。”
中国外交部发言人洪磊周五表示，中方注意到东盟方面就南中国海问题所作表态，但中国对南沙群岛及其附近海域的主权有着充分的历史和法理依据。
“中国与东盟在维护地区和平稳定、保持亚洲发展势头方面拥有共同利益和责任，”洪磊说道。
越南和菲律宾曾严厉指责中国，且上个月与美国达成加强军事联系的协议。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。