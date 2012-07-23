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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 11:31 BJT

〔表格〕7月20日止当周外资买超印度股票,卖超台湾股票--野村

路透7月23日电---以下是7月20日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (872) (1,106) (9,070) 17,533 (14,372)

印度 320 1,501 1,119 9,983 230

印尼 (25) 96 (779) 414 1,274

日本 -- 350 (8,190) 12,135 21,712

韩国 (331) (1,952) (4,707) 4,678 (7,341)

菲律宾 214 1,097 1,511 2,020 1,327

台湾 (1,024) (2,084) (5,792) (1,799) (9,680)

泰国 (27) 235 (421) 2,237 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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