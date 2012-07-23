〔表格〕7月20日止当周外资买超印度股票,卖超台湾股票--野村

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月23日电---以下是7月20日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 (872) (1,106) (9,070) 17,533 (14,372)
印度 320 1,501 1,119 9,983 230
印尼 (25) 96 (779) 414 1,274
日本 -- 350 (8,190) 12,135 21,712
韩国 (331) (1,952) (4,707) 4,678 (7,341)
菲律宾 214 1,097 1,511 2,020 1,327
台湾 (1,024) (2,084) (5,792) (1,799) (9,680)
泰国 (27) 235 (421) 2,237 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。