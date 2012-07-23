〔中国货币市场〕供给偏少推升隔夜回购利率,关注明日逆回购情况

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月23日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种周一上涨,七天则微跌;场内资金供给偏少,整体流动性呈偏紧态势,机构多关注明日央行公开市场逆回购情况,但亦表示只是杯水车薪,顶多暂时缓解资金面的饥渴.
"今天大行放资金比较少,七天和隔夜都有需求,但融出量少,没办法."北京一国有商业银行交易员称,"月底前降准的可能性比较小了,只有靠滚动逆回购了."
她表示,预期很久的降准迟迟未见兑现,央行可能更倾向以逆回购方式来平滑银行间的资金需求,或许是并不希望降准将资金推向太过宽松的局面.
"一直都说不降准不行,但也熬下来了,只是比较难熬一点."上海一商业银行交易员亦表示,短线来看,尚难见到能令资金面彻底好转的因素,逆回购虽然只是杯水车薪,"但也只能靠这个".
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日继续可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB1680356]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3333 3.1388 19.45 1,179.08
七天CN7DRP=CFXS 3.5545 3.5814 -2.69 289.07
14天CN14DRP=CFXS 3.9319 3.8235 10.84 86.29
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3327 3.1383 19.44 329.65
七天CHICNY7D=CFXS 3.5363 3.6737 -13.74 17.08
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。