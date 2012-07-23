〔中国货币市场〕供给偏少推升隔夜回购利率,关注明日逆回购情况

路透上海7月23日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种周一上涨,七天则微跌;场内资金供给偏少,整体流动性呈偏紧态势,机构多关注明日央行公开市场逆回购情况,但亦表示只是杯水车薪,顶多暂时缓解资金面的饥渴.

"今天大行放资金比较少,七天和隔夜都有需求,但融出量少,没办法."北京一国有商业银行交易员称,"月底前降准的可能性比较小了,只有靠滚动逆回购了."

她表示,预期很久的降准迟迟未见兑现,央行可能更倾向以逆回购方式来平滑银行间的资金需求,或许是并不希望降准将资金推向太过宽松的局面.

"一直都说不降准不行,但也熬下来了,只是比较难熬一点."上海一商业银行交易员亦表示,短线来看,尚难见到能令资金面彻底好转的因素,逆回购虽然只是杯水车薪,"但也只能靠这个".

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日继续可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB1680356]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3333 3.1388 19.45 1,179.08

七天CN7DRP=CFXS 3.5545 3.5814 -2.69 289.07

14天CN14DRP=CFXS 3.9319 3.8235 10.84 86.29

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3327 3.1383 19.44 329.65

七天CHICNY7D=CFXS 3.5363 3.6737 -13.74 17.08

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>