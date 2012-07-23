〔新债招标〕中国三年地方债利率偏高,需求不济致认购倍数创年内新低(更新版)

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* 三年期地方债2.74%的中标利率偏高

* 因流动性一般,近期市场资金面也偏紧

* 机构参与热情有限,认购倍数创年内新低

路透北京7月23日电---中国周一招标的三年期地方债中标利率偏高.市场人士表示,地方债流动性本来就一般,机构参与热情有限,加之近期市场资金面偏紧,更是推动该期新债结果明显高于二级市场水平,认购倍数创出同类债年内新低.

业内人士稍早透露,财政部上午代理招标的该231亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为2.74%;投标倍数1.3倍,低于此前两期三年地方债的1.47和1.35倍.

"地方债流动性太差,需求基本上都是以投资盘为主,"华东一银行交易员称,"最近市场都是流动性好的收益率上不多,不好的上得多,所以地方债跟国债的利差越拉越大."

北京一银行交易员则指出,是次新债结果偏高,与最近资金面偏紧有关系;此外,机构在此类新债投标中考核压力不大,多倾向于投有基本承销额就好,亦限制了此类新债的需求.

中债登地方政府债到期收益率曲线<0#CFMUYBMK=>和银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期地方债和国债最新收益率分别报2.6748%和2.3848%,两者利差高达29个基点.

该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.231亿元的总规模中,宁波、安徽、湖北、四川、云南的额度分别为8、56、51、67及49亿元.

是次各省地方债将以2012年地方政府债券(五期)名称合并发行、合并托管上市交易.7月24日开始发行并计息,7月26日发行结束,7月30日起上市交易.

财政部今年此前代理发行的两期三年地方政府债,中标利率分别为2.76%和2.75%.(完)

参看《中国2012年地方债发行中标明细表》,请点选[ID:nSB1668508]