《热点透视》菲律宾成长为东南亚经济发展顶梁柱

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撰稿 Wayne Arnold; 编译 田建华

路透香港7月23日电---世界银行和国际货币基金组织(IMF)上调菲律宾成长预估,说明投资者热情并非师出无名.菲律宾一度被视作亚洲病夫,现在摇身一变成为亚洲成长最快国家之一,财政强劲且市场飙升.总统阿基诺正利用经济强劲之机,加大基础设施投入并抵御全球经济成长放缓.他有空间来采取更大刀阔斧的行动.

此前受腐败、逃税以及投资低迷等问题拖累,菲律宾人均国内生产总值(GDP)落后中国、印尼甚至蒙古.但是在过去10年间,该国政府设法将债务与GDP之比压至40%之下,好过瑞士.

这并没有将菲律宾披索打造成亚洲瑞郎,但该国确已在一定程度上成为避险天堂.年内迄今,外资买入18亿美元菲律宾股票,帮助推升指标股指上涨19%.菲律宾大部分债务由本国居民持有,几乎不依赖外债,从而对欧债危机暴险极少.上个月该国赢得标普上调评级.3月以来,以美元计菲律宾公债收益达至6.3%.

自发性撙节是扭转菲律宾财政局势的功臣之一.不过,虽然经济取得成长且债务下滑,菲律宾的支出依旧迟缓.原本认为民间投资会填补缺口,但基础设施陈旧等因素导致投资者推迟动作.菲律宾固定投资一直在GDP的20%左右,低于印尼的33%和中国的45%.

当前,42亿美元的项目投资已在筹划中,总统阿基诺计划将明年支出提高10%,其中包括创纪录的100亿美元基础设施支出.这是凯恩斯理论促进经济成长的方法,那些负债较重的国家只能徒增羡慕.不过这仍不足以将支出提升至GDP的20%之上.3月以来,菲律宾政府借贷成本已下滑0.6个百分点至5.2%.在这样的大环境下,政府明年2%的财政赤字目标,就显得太过谨小慎微了.

当一切就绪,菲律宾即可扬帆.在由投资引导的稳健经济成长的预期下,全球资产管理者有很好的理由增持菲律宾资产.

背景资料:

--国际货币基金组织(IMF)周五表示,菲律宾今年经济成长率料达4.8%,2013年则料达4.9%,IMF并称菲国央行在必要时仍有利用政策支持成长的空间.IMF的最新的2012年成长预估高于3月时预估的4.2%.[ID:nSB1678338](完)