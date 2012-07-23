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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 11:34 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘延续上涨,亚股下滑

0317GMT

* 美元指数延续上周五涨势,在亚洲盘上升0.3%.亚洲股市下滑

* 欧元区和全球经济成长的不确定性带来压力,标普500指数期货下跌0.5%

* 83.83的趋势高点承压,纽约收盘位83.50是支撑位

* 若突破83.85水准,将上看84.55的2010年7月中旬高点.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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