〔中国数据〕7月汇丰制造业PMI初值跳升至49.5,创五个月高位

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
路透北京7月24日电---汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位,但仍是连续第九个月处在荣枯分水岭下方.
上月汇丰制造业PMI终值降至48.2的七个月低点.
Markit提供的新闻稿显示,7月产出分项指数升至51.2,为2011年10月以来最高水准,且为五个月来首度升至50上方;新订单、新出口订单分项指数亦小幅回升.
中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.路透最新季度调查结果显示,中国经济有望在三季度企稳回升,全年增速预计维持在8%.[ID:nSB1676474]
是次PMI预览数据样本采集自7月11-20日之间.7月汇丰制造业PMI终值则定于8月1日发布.
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报导指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。