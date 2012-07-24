〔中国数据〕7月汇丰制造业PMI初值跳升至49.5,创五个月高位

路透北京7月24日电---汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位,但仍是连续第九个月处在荣枯分水岭下方.

上月汇丰制造业PMI终值降至48.2的七个月低点.

Markit提供的新闻稿显示,7月产出分项指数升至51.2,为2011年10月以来最高水准,且为五个月来首度升至50上方;新订单、新出口订单分项指数亦小幅回升.

中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.路透最新季度调查结果显示,中国经济有望在三季度企稳回升,全年增速预计维持在8%.[ID:nSB1676474]

是次PMI预览数据样本采集自7月11-20日之间.7月汇丰制造业PMI终值则定于8月1日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)