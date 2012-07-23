《汇市简讯》美元/菲律宾披索涨势受阻,受本地抛盘影响

0323GMT * 美元/菲律宾披索因本地卖盘走势受阻,将周末流入的资金集中起来 * 目前在41.96-42.04之间交投 * 短线阻力位在42.10,有可能在日内被突破,之后在42.20有更强阻力 * 美元/菲律宾披索最新报42.02-42.04,无本金交割远期外汇(NDF)报42.04-42.09 (完) --编译 白云;审校 田建华 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=