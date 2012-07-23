版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 11:46 BJT

〔日本股市〕早盘跌至五周低位,日圆表现强劲

路透东京7月23日电---日股日经指数周一早盘跌至五周低位,因有关西班牙或将要求获得全面援助的忧虑重燃,此前两个受债务困扰的地区向中央政府申请金援.

消费者电子类股下跌,因西班牙消息拖累欧元兑日圆跌至逾11年低位,同时美元兑日圆亦跌至七周低位.

日经指数.N225早盘收跌1.5%,报8,542.65点,为6月14日以来最低.

东证股价指数.TOPX早盘收跌1.1%,报725.82点,成交量仅为90日均值的36.9%.(完)

--编译 许娜;审校 郑茵

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐