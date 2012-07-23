〔伦敦奥运〕美泳坛新星决定以纹身铭记伦敦奥运

(本文由路透中文网编译)

路透法国维希7月22日电---富兰克林（Missy Franklin）年龄还太小，所以她不能去伦敦的酒吧痛饮一番来庆祝自己第一次参加奥运会。

但是这个来自美国的年轻人可能会突然造访伦敦的纹身店，她被认为有望成为本次奥运会最大的赢家之一。她信誓旦旦的说，在完成奥运游泳比赛之后，将会把奥运五环纹在身上。

“我肯定要去纹身，”她在法国中部的奥运赛前训练营中说，“我要在奥运结束后纹身。”

奥运会运动员纹身似乎已成为惯例，不过绝大多数运动员都是等到比赛结束后纹身，以防伤口会给自己带来厄运，并且他们也不希望伤口还未痊愈就参加比赛，不愿冒伤口感染的风险。

纹身的伤疤可能需要几个星期才能愈合，但富兰克林说她不会担心疼痛。

“我不害怕针，所以我觉得我没有问题。”她说。

虽然富兰克林不担心被充满颜料的针在皮肤上一下一下地戳，但这个像苹果派一样可人、被几百万的美国人喜爱的十七岁小女孩还是要先确定父母是否支持自己纹身。

她的母亲是一名医生，父亲是一名企业主管，但是两人都十分支持富兰克林。

“我的父母都同意我纹身，我觉得他们和我一样兴奋。”她说。

“我看其他所有的运动员都有纹身，而且很酷。我把纹身当作我比赛的动力，因为这将是我唯一的纹身。”

五环标志是最流行的纹身图案，但是运动员们纹在哪里却是不同的。菲尔普斯（Michael Phelps）在身体两侧有两处纹身，游泳时正好显露出来。罗切特（Ryan Lochte）的纹身在二头肌上，而汉森（Brendan Hanson）在右肩上有纹身。

其他运动员在手臂上、腿上、肩膀上、背上甚至胸部纹身，但是富兰克林决定决定更加谨慎一些。

“我将要纹在右侧的臀部上。”她说。（完）