〔中国债市动态〕现券收益率平稳,资金面紧张未改市场对降准时点存分歧

路透上海7月23日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率变动不大.资金面吃紧并未明显改善,有人认为央行降准已错过短期内最佳时点,市场对近期是否降准存在分歧,使得现券走势胶着.

在近期甚器尘上的降准声中,有业内人士指出,原先预计资金面饥渴难忍的情况将令央行近期启动降准为市场纾困.但接连度过了天量逆回购到期等令流动性吃紧的时段,随后资金面将较前舒缓,因此预计近期降准的迫切性减小,而央行将继续采用逆回购注入流动性.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日继续可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB1680356]

"错过了降准时点,市场有人预计近期降的可能性就不大了,原来预计7月份资金面会很紧张(导致央行降准),但是负面因素一个一个都过去了,后面资金面不会比之前差了,降准的迫切性就降低了."上海一银行交易员称.

上海一券商交易员指出,在市场横盘之际,收益率处于阶段高位的中长期债券开始吸引配置盘介入.而信用债承压稍重,系资金紧张局面下,杠杆率偏高的基金及券商抛券所致,但影响范围不大.

剩余期限约9.85年的固息国债120009券最新成交tCN120009=CFXS在3.28%,较上一交易日尾盘3.32%下降.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种周一上涨,七天则微跌;场内资金供给偏少,整体流动性呈偏紧态势,机构多关注明日央行公开市场逆回购情况,但亦表示只是杯水车薪,顶多暂时缓解资金面的饥渴.[ID:nSB1680846](完)