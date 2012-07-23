〔中国汇市〕中间价拖累人民币早盘在近区间下限游走,盘中创逾九个月新低

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 中间价明显下滑,拖累人民币即期续跌
* 欧债危机忧虑推动美元指数再起升势
* 人民币近期料维持弱势,盘中成交接近区间下限
* 人民币在6.40附近或有强劲支撑
路透上海7月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘续跌,受中间价明显下滑拖累,盘中创逾九个月来新低.西班牙公债收益率继续攀升令欧债危机忧虑重燃,避险需求推动美元指数再起升势,人民币近期料仍将维持弱势.
交易员并认为,继上周五即期汇价触及波动区间下限后,今日盘中交易区间依旧接近下限水平,若近期人民币表现没有明显起色,在区间下限徘徊的局面恐将成为常态.
"(人民币)肯定是跟着中间价走的,上周(五)已经触及1%(波动区间下限)了,美元做为避险工具,非常强悍,"华南一银行交易员称.
北京时间11:47,人民币兑美元即期报6.3849元,上日收报6.3735元,最低价6.3878元较中间价跌幅达0.96%.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3270元,上日为6.3112元.
上述交易员指出,未来一段时间,人民币的主要波动区间料在6.37-6.40,盘中较中间价的跌幅基本会维持在0.95%-1%,不过人民币在6.40一线应会遇到较强支撑.
他还表示,由于近期走势的不确定性较大,接下来银行做盘会很小心,首先保证美元流动性,做空会更为谨慎;此外目前的客盘需求尚属平稳,不过临近月底,油企购汇等客盘又有可能现身,或将对人民币的走势形成进一步扰动.
中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.[ID:nSB1680130]
离岸市场上,北京时间11:51,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3830/50元,上日尾盘报6.3705元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4245/75,上日尾盘为6.4145元.
东京汇市,欧元兑日圆周一跌至近12年低点,兑澳元则触及纪录低位,投资者担心西班牙最终或需全面主权救助,令市场本周伊始便承压.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。