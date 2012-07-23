版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 12:23 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率跌至纪录低点,受西班牙忧虑影响

路透东京7月23日电---美国10年期公债价格周一在亚洲市场上扬,收益率降至历史低点,市场对西班牙是否有能力避免主权援助的担忧加剧,促使投资者转投安全的固定收益资产.

周末期间,西班牙穆尔西亚(Murcia)地区表示,将寻求政府金援,有媒体报导称,有近六个地方政府将跟随瓦伦西亚(Valencia)步伐,向中央政府求援.瓦伦西亚政府周五表示将求助于政府.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐