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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 12:17 BJT

《中国基金发行日程表》--7月23日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *摩根士丹利华鑫   摩根士丹利华鑫 建设银行    建设银行、交通银行等     7/30-8/24
  多元收益债券基金 基金

  博时医疗保健     博时基金      中国银行     招商银行、国泰君安等     7/23-8/24
  行业股票基金

 *银华上证50等     银华基金      建设银行     银河证券、广发证券等     7/23-8/17
  权重ETF基金

 *银华上证50等     银华基金      建设银行     建设银行、中国银行等     7/23日-8/17
  权重ETF联接基金

  华安逆向策略     华安基金      工商银行     交通银行、海通证券等     7/18-8/14
  股票基金 

  建信社会责任     建信基金      农业银行     建设银行、光大证券等     7/16-8/10
  股票基金 

  华宝兴业资源     华宝兴业      中国银行     农业银行、兴业证券等     7/16-8/17
  优选股票基金

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     建设银行、瑞银证券等     7/18-8/17
  企业ETF联接基金           境外:汇丰银行 
  (QDII)(ETF联接) 

  恒生ETF联接基金  华夏基金 境内:中国银行     工商银行、光大证券等     7/18-8/17 
  (QDII)(ETF联接)           境外:中银香港

  广发纳斯达克     广发基金      中国银行     建设银行、申银万国等     7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
  100指数基金(QDII) 

  益民核心增长     益民基金      光大银行     农业银行、银河证券等     7/9-8/10
  灵活配置混合基金

  东吴保本混合基金 东吴基金      农业银行     交通银行、中银国际等     7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)

  民生加银红利回报 民生加银      建设银行     招商银行、海通证券等     7/9-8/7
  灵活配置混合基金

  银华纯债信用     银华基金      工商银行     农业银行、瑞银证券等     7/9-8/3 
  主题债券基金(LOF)  

  恒生ETF          华夏基金 境内:中国银行     中信建投、国信证券等     7/9-8/3
  (QDII)(ETF)               境外:中银香港     

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     安信证券、国泰君安等     7/9-8/3    
  企业ETF(QDII)(ETF)        境外:汇丰银行  

  长城保本混合基金 长城基金      建设银行     招商银行、中信建投等     7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息)

  交银施罗德      交银施罗德     建设银行     农业银行、申银万国等     6/29-7/31 
  阿尔法核心股票基金

  国泰信用债券基金 国泰基金      工商银行     建设银行、中投证券等     7/2-7/27 

  万家中证创业     万家基金      工商银行     农业银行、齐鲁证券等     7/2-7/27
  成长指数分级基金

  金元惠理新经济   金元惠理      农业银行     浦发银行、中信证券等     7/2-7/27
  主题股票基金

  融通医疗保健     融通基金      工商银行     交通银行、中信证券等     6/25-7/27 
  行业股票基金

  富安达增强       富 安 达      交通银行     南京证券、广发证券等     7/2-7/23 
  收益债券基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

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