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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 12:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段在1.2100上方整固

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* 亚洲时段在1.2100附近持续有选择权障碍相关及主权投资者买盘

* 周末媒体报导内容显示全球经济成长前景疲软

* 亚洲股市普遍下跌1-2%,美股标准普尔期指下跌0.5%

* 纽约收盘价1.2155与亚洲开盘价1.2145形成的缺口尚未填补

* 主权投资者买单在1.2100下方.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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