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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 13:00 BJT

〔标题新闻〕佳能将在9月中推出其首款无反光镜式相机,抢攻可换镜头式相机市场

* 备注:无反光镜式数位相机原文为mirrorless cameras.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8IN1DG]

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