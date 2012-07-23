《汇市简讯》英镑/美元欧洲开盘料处于关键的1.556支撑区域

0504 GMT * 英镑欧洲开盘料处于关键的1.556支撑区域 * 该水位为50%回档位,以及此前买盘支撑位 * 若跌破该水位或加速下行 * 该水位或出现拉锯战,因多头守卫该关键关口.(完) --编译 石冠兰; 审校 吴云凌