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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 13:35 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向105美元,因欧债危机忧虑重燃

路透新加坡7月23日电---布兰特原油周一滑向105美元,因西班牙恐怕无法避免成本高昂的主权纾困,使得有关全球经济的担忧重成焦点,而经济疲弱可能影响石油需求.

包括股票和欧元在内的风险资产周一下跌,因为欧元区第四大经济体--西班牙可能需要国际贷款机构的援助,此前该国两个负债沉重的地区向中央政府寻求财政支援.

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