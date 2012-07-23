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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 13:37 BJT

《汇市简讯》多头结清和仓位调整致使澳元受创

0508GMT

* 澳元兑美元,日圆甚至英镑和欧元受创

* 指因多头结清和仓位调整

* 澳元/美元从1.0377跌至1.0305过程中触发1.0330下方的停止单

* 1.0300下方有买盘,但可见更多停止单.(完)

--编译 吴云凌; 审校 艾茂林

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