〔路透调查〕CBOT小麦期货近月合约料上涨,因饲料需求增加

* CBOT小麦期货将于每蒲式耳10.01美元触顶

* 分析师认为今年小麦期货将涨5.2%

路透芝加哥7月23日电---路透调查显示,美国小麦期货价格下月料再涨8%,因为玉米料将短缺,将促使更多小麦用于家畜喂养.

"小麦期货会有支撑,因饲料用量将增加,"U.S. Commodities分析师Don Roose表示."取代量将很大."

小麦价格自6月中以来已升逾50%,因美国中西部出现严重乾旱且天气炎热,损及当地小麦生长.

调查显示,小麦价格料于8月末见顶至每蒲式耳10.01美元,随后到11月中将回落至每蒲式耳7.26美元.预计下半年小麦价格高位区间落在9.00至14.00美元.

对九名分析师和交易商的访查显示,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货近月合约Wc1今年年底料将为每蒲式耳7.72美元,较去年年终收盘价7.34美元升5.2%.

1月时分析师预估小麦期货年终将收于6.09美元.

玉米和大豆价格由于乾旱飙升,小麦也随之升高.尽管还有进一步上升空间,但可能不及玉米和大豆的上涨势头.

"我们预计小麦价格还是落后,受全球及美国库存充足所累,"摩根士丹利分析师Hussein Allidina在一份研究报告中指出."不过如果俄罗斯、阿根廷或澳洲出现任何供应中断,小麦价格都可能会因此上涨."(完)