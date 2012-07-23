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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 14:21 BJT

〔东京汇市〕欧元兑日圆下跌1%,触及2000年11月以来最低

路透新加坡7月23日电---欧元兑日圆EURJPY=R周一下跌1%,并触及逾11年半的最低水准,受市场担忧西班牙恐将终需全面援助拖累.

欧元兑日圆EURJPY=R较周五纽约尾盘下跌约1%,在电子交易平台EBS上低见94.415,为2000年11月以来最低.

欧元兑美元EUR=在EBS平台上触及低位1.2093,为逾两年来首次跌至1.2100下方.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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