〔东京汇市〕欧元兑日圆下跌1%,触及2000年11月以来最低

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透新加坡7月23日电---欧元兑日圆EURJPY=R周一下跌1%,并触及逾11年半的最低水准,受市场担忧西班牙恐将终需全面援助拖累.
欧元兑日圆EURJPY=R较周五纽约尾盘下跌约1%,在电子交易平台EBS上低见94.415,为2000年11月以来最低.
欧元兑美元EUR=在EBS平台上触及低位1.2093,为逾两年来首次跌至1.2100下方.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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