《热点透视》中信证券能摆脱纠缠投行买家的诅咒吗?

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚/Rob Cox 编译 白云

路透香港7月23日电---中信证券(600030.SS)(6030.HK)能摆脱常在投行买家身上应验的诅咒吗?中信证券将以13亿美元购买法国农业信贷银行(CAGR.PA)旗下里昂证券(CLSA).任何一家银行--更不用说是一家由北京政府控制的金融机构--都很难避免重蹈德利银行/Wasserstein、野村/雷曼或瑞信/帝杰(DLJ)的覆辙.仅凭借进行互不干涉的管理,不大可能让这宗收购有什么不同.

实际上,该交易是中信证券实现全球化野心的C计划.由王东明领导的中信证券在全球金融危机爆发前差点就买下贝尔斯登的大部分股权.后来中信开始与里昂证券就一宗复杂的交叉投资安排进行谈判.经过两年协商,中信达成了这笔能让自己控股里昂证券的协议.

中信证券也许会为这个决定后悔.其它经验更丰富的跨国银行曾有过这样的经历,这些银行原本指望买入竞争对手,籍此跻身华尔街.比如,野村2008年收购了雷曼兄弟的欧洲和亚洲资产.但今年迄今,亚洲股票发行商的前十名中仍然没有野村.不过野村至少没有为此付出太多代价.

德利银行花了14亿美元--与购买里昂证券的成本差不多--买下小型并购咨询公司Wasserstein Perella.之后不到一年,以其姓为这家咨询公司命名的Bruce Wasserstein就离职去了Lazard任高层.瑞信2000年砸下147亿美元重金买入美国投行帝杰,结果却眼睁睁看着那些为帝杰效力,锐意进取的银行家纷纷离职.

很难看到中信证券的交易成为例外.中信证券的控股方是一家中国国企.而里昂证券是一家以研究见长的独立券商,创始人是两位外派到亚洲工作的商业记者.就算开出留职条件--野村、瑞信、德利银行均曾为此破费了一大笔钱--鼓励里昂证券员工留下,实现起来将极其困难.

但那对中信证券来说也许不重要.中信或许认为支付一点商誉对价(付出比里昂证券约8亿美元的账面价值更高的代价)是值得的,一笔小小代价却能换来好几年的一流研究报告,一个得到全球机构投资者认可的品牌名称,以及在好几个新市场的业务据点.

不过,就像德利银行购买Wasserstein时形容的那样,那是"跻身华尔街的学费".几年前,德利银行被贱卖给德国商业银行,从此销声匿迹.显然,中国还没学习过有关这家落魄德国银行的商学院案例分析.(完)