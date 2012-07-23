〔路透调查〕大豆价格料在夏末创新高,到年底时较目前下滑约14%

路透芝加哥7月23日电---路透访问九位分析师的调查显示,到2012年底大豆价格料较当前水准下跌约14%,较预计于每蒲式耳18美元上方达到的夏末峰值或跌约15%,因为新近收成的美国大豆进入市场且南美大豆产量可能创纪录.

不过,预估每蒲式耳15.40美元的年底价格仍或成为年底价格纪录高点,较2011年收市价高28.5%.

分析师表示,首先在南美现在发生在美国的接连旱情,已推升价格至纪录高位,应继续支撑大豆价格至少到夏季结束.

不过到年底价格料回落,因美国农户应会在收成时节向市场提供更多大豆,且南美准备收割的大豆产量料创纪录.

调查显示,大豆价格料在8月中至9月底期间于18.04美元达到最高位,随后在第四季跌至低点14.35美元.

芝加哥期货交易所(CBOT)-8月大豆期货SQ2周五收升23-3/4美分,报每蒲式耳17.57-1/2美元,盘中稍早创下17.77-3/4美元的纪录高位.(完)