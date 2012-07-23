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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 14:13 BJT

〔韩国股市〕跌至一周半收盘低位,受西班牙债务忧虑拖累

路透首尔7月23日电---韩国股市周一跌至一周半收盘低位,受市场担忧西班牙是否有能力避免全面主权援助拖累,此前两个债台高筑的西班牙地区申请中央政府援助以支撑其财务状况.

银行股表现落后大盘,新韩金融集团(055550.KS)挫跌4.1%,友利金融控股053000.KS下跌3.3%.

韩国综合股价指数.KS11收盘下滑1.84%,至1,789.45点,跌破1,800点的重要心理关口.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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