(重发)〔欧元债市〕德债上涨,市场担忧西班牙和希腊局势

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
(重发将稿件标头由"欧洲债市"改为"欧元债市")
路透伦敦7月23日电---周一德国公债期货上涨,接近纪录高点,市场对于西班牙将需要主权援助以及希腊在欧元区命运的担忧升级,令投资者涌向避险资产.
西班牙穆尔西亚(Murcia)地区称将向政府寻求金融援助,且媒体报导称,其他六家地区也准备步瓦伦西亚(Valencia)的后尘.上周五瓦伦西亚地区称将寻求援助.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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