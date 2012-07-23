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债券 | 2012年 7月 23日 星期一 14:29 BJT

(重发)〔欧元债市〕德债上涨,市场担忧西班牙和希腊局势

(重发将稿件标头由"欧洲债市"改为"欧元债市")

路透伦敦7月23日电---周一德国公债期货上涨,接近纪录高点,市场对于西班牙将需要主权援助以及希腊在欧元区命运的担忧升级,令投资者涌向避险资产.

西班牙穆尔西亚(Murcia)地区称将向政府寻求金融援助,且媒体报导称,其他六家地区也准备步瓦伦西亚(Valencia)的后尘.上周五瓦伦西亚地区称将寻求援助.

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