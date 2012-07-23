〔日缅关系〕大和证券将牵头3.8亿美元的缅甸云计算项目投资

路透东京7月23日电---大和证券集团(8601.T)计划在缅甸投资3.8亿美元,与其它几家日本大型科技公司合作为缅甸政府建设一座信息骨干网络.

长期以来大和证券在缅甸当地一直有业务联系,并且其已被选定帮助缅甸当地建设一股票交易所.大和证券的一位高管表示,缅甸央行已选定大和证券制定有关计算机网络的规划,并且就此寻求日本政府的帮助.

大和总研总裁Takashi Fukai在接受路透采访时表示,Panasonic(6752.T),东芝(6502.T)、日立制作所(6501.T)、日本电气(6701.T)和KDDI (9433.T)都已表达了参与该项目以及提供技术和服务的兴趣.

大和的项目规划是将缅甸政府所有的部门以及学校、医院连接到一个"云计算"系统,这对于电力和网络工程师仍然短缺的缅甸来说,这是一个相较于传统的服务器模式成本更为低廉、建设速度更快的技术选择.

该云计算项目的成本预计为300亿日圆(3.84亿美元).(完)