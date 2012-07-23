〔澳洲股市〕录得七周最大单日百分比跌幅,受累西班牙忧虑重燃

路透墨尔本7月23日电---澳洲股市周一下跌1.7%,录得七周最大单日跌幅,因西班牙或无法避免需要代价高昂援助的疑虑重燃,令投资者逃离股票等风险资产.

资源类股近期录得升幅后受打击最大,因商品价格降低,必和必拓(BHP.AX)大跌2.6%.

据最新数据,澳股S&P/ASX 200指数今日收低70.2点,报4,128.9点,录得6月4日以来最大单日百分比跌幅.该指数上周攀升2.9%,为今年以来最高单周升幅.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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