〔欧股业绩〕飞利浦第二季业绩超预估,重组与成本削减按计划进行(更新版)

(新增细节)

* 第二季营收按年增5%,医疗部门营收增7%

* 第二季净利1.67亿欧元,上年同期为亏损13.45亿欧元

* 维持2013年财测

路透阿姆斯特丹7月23日电---飞利浦(PHG.AS)周一公布第二季营收和获利均高于预期,归功于医疗设备营收改善.公司并表示,今年余下时间的重组和成本削减计划正在进行当中.

"整体经济环境并不友好,但俄罗斯、中东、亚洲和美国市场出现一些增长,"飞利浦执行长范豪顿(Frans van Houten)在业绩公布后接受CNBC采访称.

范豪顿说,今年余下时间能见度"不是特别好",但相信飞利浦能实现2013年财务目标.

飞利浦亦称,2012年规模4亿欧元的成本削减计划正在进行当中.飞利浦是欧洲最大消费电子产品生产商、全球最大照明企业,以及三大医疗设备生产商之一.

该公司第二季营收增长5%至58.92亿欧元,未计利息、税项、摊销之利润(EBITA)从上年同期的3.71亿欧元升至4.5亿欧元,归功于医疗和消费者部门获利增多.净利1.67亿欧元,优于上年同期的亏损13.45亿欧元,当时照明和医疗部门的减记导致亏损.

路透调查中的分析师原本预计,飞利浦第二季净利为1.18亿欧元,营收为55.92亿欧元.

公司未提供今年余下时间的展望细节,但重申之前作出的财测,即预计2013年营收增长4-6%,核心利润增加10-12%,以及投资资本回报率12-14%.(完)