〔伦敦奥运〕奥委会主席罗格认为伦敦奥运将是一场"超棒"盛会

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月20日电---国际奥委会(IOC)主席罗格周五表示，伦敦奥运会将是一届“非常棒的”体育盛会，将不会受到恶劣天气以及其他挑战的影响。

本届奥运会将是伦敦继1908年、1948年之后第三次主办这一顶级世界赛事。奥运开幕在即，主办方将面临安保问题、恶劣天气、以及罢工威胁的多方挑战。

“我相信本届奥运会将成为一场伟大的体育盛会，”罗格在接受路透记者访问时微笑答道，他表示，伦敦奥组委已经为举办一届成功的奥运会做好了准备工作。这位比利时外科医生将于明年卸任，伦敦奥运将是他任内的最后一届奥运会。

“我（对伦敦奥运）有最高的期望值，因为我们是从运动员的福祉出发来举办奥运会的。我很有信心。”罗格说。

“虽然面临一些挑战，但是准备工作一直进行的很顺利。所有的基础都打好了，所以我很乐观。英国是现代体育运动的发明者……这里的人们热爱运动。这也是向海外推广体育的一次良机。”

对于伦敦的潮湿天气，罗格认为这并不会成为一个大问题。

伦敦刚刚经历了自有气象记录以来历史上最为潮湿的六月，并且进入七月后也阴雨连连，几乎不见阳光。

“（伦敦的天气）可能稍微影响了刚刚结束的温网赛程安排，但除此之外我并不认为有太大问题。”他说。

交通运输的延误问题也将威胁这个将于一周后开幕的体育盛会。英国边境署与入境人员管理处的工作人员将于开幕式前一天7月26日罢工，英格兰中部数以百名的火车司机也宣布将会于8月6日至8日罢工三天。

此外，由于伦敦奥运安保承包商G4S公司在安保人员招募方面出现严重批露，未能提供足够的安保人员，英国政府不得不临时抽调军队来填补漏洞。（完）