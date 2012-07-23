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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 14:55 BJT

〔中国新债〕中石化集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限三个月

路透北京7月23日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团周一公告称,将于周二(24日)
簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券(SCP),期限三个月.

  中石化集团是上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中石化集团   300        50      3  7/24簿记建档    建设银行     AAA      7/25        7/26
                                                     国开行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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