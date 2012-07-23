〔中国新债〕中石化集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限三个月

路透北京7月23日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团周一公告称,将于周二(24日) 簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券(SCP),期限三个月. 中石化集团是上市公司中国石化( 600028.SS )( 0386.HK )的母公司. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中石化集团 300 50 3 7/24簿记建档 建设银行 AAA 7/25 7/26 国开行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯