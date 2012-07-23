〔中国新债〕中石化集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限三个月

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京7月23日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团周一公告称,将于周二(24日) 簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券(SCP),期限三个月. 中石化集团是上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中石化集团 300 50 3 7/24簿记建档 建设银行 AAA 7/25 7/26 国开行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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