〔日本债市〕10年期日债收益率跌至九年低位,受西班牙忧虑影响

* 10年期日本公债期货攀升至九年高位

* 10年期日债收益率本月下跌10.5个基点

路透东京7月23日电---10年期日本公债收益率(殖利率)周一触及九年低位,因市场担忧西班牙或许需要全面援助,这提振公债的魅力.西班牙情势发展也推动10年期美国公债收益率触及纪录低位.

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC下滑1.5个基点,至0.725%,为2003年6月以来最低.10年期公债期货2JGBv1升17个跳动点,至144.63,距离纪录高位145.09不远.