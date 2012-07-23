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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 14:47 BJT

〔汽车产业〕丰田与PSA标致雪铁龙就商务面包车代工达成协议

路透东京7月23日电---丰田汽车(7203.T)周一表示与法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)达成一份原厂委托制造(OEM)协议.标致将从2013年中开始为丰田生产商务面包车.该车悬挂丰田标识在欧洲出售.

丰田和标致长期以来存在合作关系,并拥有一家位于捷克的合资工厂.

由于危机袭扰欧洲导致需求下降,标致雪铁龙工厂难以达到产能.本月稍早,该厂商公布裁员8,000人和关闭一工厂的计划.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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